Il CorSport in prima pagina: "Milan, il fondo arabo accelera: venerdì la prima firma sull'accordo"

In merito al futuro societario del club di via Aldo Rossi, il Corriere della Sport in edicola stamattina scrive così in prima pagina: "Milan, il fondo arabo accelera: venerdì la prima firma sull'accordo". La trattativa tra Elliott e Investcorp è in via di definizione e già prima della fine di questa settimana è attesa la prima firma sull'accordo per la cessione del Diavolo al fondo arabo.