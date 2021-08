Il CorSport in prima pagina: "Milan ko ai rigori con il Valencia"

Oltre a celebrare l'oro italiano nel ciclismo su pista ("I fantastici 4") e all'addio di Lukaku all'Inter, sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio per le amichevoli delle big di Serie A: il Milan perde ai rigori con il Valencia, nel Napoli sorprende Machach, mentre la Roma vince in rimonta con uno Zaniolo in crescita.