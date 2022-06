Il CorSport in prima pagina questa mattina: "Caccia al Milan"

MilanNews.it

"Caccia al Milan", questo il titolone in taglio centrale che il Corriere dello Sport propone nella sua edizione di questa mattina. Il club rossonero ha già bloccato i primi colpi di mercato come Origi e Renato Sanches e si appresta ad approfondire i discorsi per il gioiellino del Bruges De Ketelaere. Ci sarebbero almeno altri due nomi poi, tra difesa e attacco. Dopo aver concluso in testa il campionato, i rossoneri ripartono in testa anche nel mercato e gli altri club iniziano a muoversi per contrastare i Campioni d'Italia.