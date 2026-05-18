Il CorSport in prima pagina: "Riecco il Milan, Allegri si rilancia"

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Vittoria importantissima dei rossoneri per la qualificazione alla prossima Champions League: ecco l'apertura odierna del Corriere dello Sport

Il Milan ritrova sé stesso nel momento più delicato della stagione e lo fa con una vittoria pesante, concreta. A Marassi, contro un Genoa combattivo e organizzato, i rossoneri si impongono con maturità e cinismo, rilanciando con forza la propria corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. la squadra di Max Allegri ha mostrato personalità, gestendo i momenti difficili senza perdere lucidità e colpendo nei momenti chiave della partita.

Non è stata una prova spettacolare, ma proprio per questo assume ancora più significato. Il Milan ha saputo adattarsi al ritmo sporco della gara, reggere l’urto dell’intensità rossoblù e sfruttare al meglio le occasioni create. Segnali importanti arrivano soprattutto dall’atteggiamento: spirito di sacrificio, attenzione difensiva e la consapevolezza di chi sa che, a questo punto della stagione, ogni dettaglio può fare la differenza. La vittoria contro il Genoa permette ai rossoneri di avere il destino nelle proprie mani.

Vittoria importantissima ieri per i rossoneri, che ora si avvicinano alla qualificazione in Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: "Riecco il Milan, Allegri si rilancia". Il quotidiano continua: "Nkunku e Athekame piegano il Genoa. Max ha ancora il destino nelle sue mani".