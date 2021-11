Il CorSport in prima pagina sull'Italia: "Per amore". Tonali titolare contro l'Irlanda del Nord

"Per amore" è il titolo in apertura dell'edizione quotidiana del Corriere dello Sport. L'esclamazione è rivolta agli azzurri di Mancini che questa sera scenderanno in campo a Belfast contro l'Irlanda del Nord. La formazione italiana è obbligata a vincere ma la qualificazione diretta al mondiale dipende anche dal risultato di Svizzera-Bulgaria. Mancini ha incoraggiato i suoi: "Niente ansia, vogliamo vincere".

Per quanto concerne la formazione, recupera Barella e ci sarà spazio anche per Tonali.