Il CorSport: "Milan, Bondo o Belahyane per cambiare il modulo"

Paulo Fonseca non riesce ancora a trovare una soluzione alla quantità di gol che subisce il Milan. Anche martedì a Bratislava, contro uno Slovan che fino a quel momento era riuscito a timbrare il cartellino in Champions League appena 2 volte, la formazione rossonera è riuscita a complicarsi la vita con una fase difensiva tutt'altro che apprezzabile.

Per questo motivo si starebbe seriamente valutando la possibilità di cambiare modulo a partire dal prossimo gennaio, complice anche la possibilità di andare ad attingere dal calciomercato giocatori che possano fare al caso del lusitano e delle sue idee. Il 4-3-3 potrebbe dare nuova linfa ed equilibrio al Milan, ma i vari Loftus-Cheek e Musah non darebbero le garanzie che invece servirebbero in questo caso.

Ed è per questo che la dirigenza rossonera si starebbe iniziando a guardare intorno, con Il Corriere dello Sport che questa mattina ha titolato "Bondo o Belahyane per cambiare modulo", svelando così i nomi dei due obiettivi del Milan per il prossimo gennaio.