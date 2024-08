Il CorSport precisa: "Cardoso e Koné alternative a Fofana"

Dopo aver sistemato attacco e difesa, ora tutti gli sforzi del Milan - per quanto riguarda il mercato in entrata - sono tutti concentrati sul nuovo centrocampista. Ieri sia Ibrahimovic che Fonseca hanno confermato, in due momenti diversi, che il club si sta muovendo per il nuovo mediano. E il primo nome rimane quello di Youssouf Fofana, citato direttamente dal tecnico rossonero. Da via Aldo Rossi però si devono tutelare, nel caso la trattativa non andasse in porto, per questo si pensano a dei piani B.

In tal senso oggi il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Cardoso e Koné alternative a Fofana". Viene ribadita la situazione Fofana: "La società tratta ancora col Monaco ma segue altre piste". E nel sottotitolo viene riferito come anche il giocatore le stia provando tutte: "Il centrocampista ha provato a forzare la mano rinunciando a giocare contro il Barcellona". Il primo piano B è Johnny Cardoso, americano con passaporto italiano del Betis Siviglia valutato 20-25 milioni. Seguito anche Manu Koné, francese del Moenchengladbach con cui sono vivi i contatti tra club ed entourage. Da considerare viva anche la pista Adrien Rabiot, almeno finché non troverà una sua sistemazione definitiva.