Il CorSport riporta le parole di Pioli: "Siamo stati solo sufficienti"

Il Corriere dello Sport questa mattina riporta le parole di Stefano Pioli nel post partita di Salisburgo con questo titolo: "Siamo stati solo sufficienti". Pioli non butta via il punto conquistato alla Red Bull Arena, un campo dove il Salisburgo non perde con ieri da 36 partite ufficiali. Nonostante questo riconosce che si poteva fare di più: "Una prestazione appena sufficiente, non di alto livello. Serviva maggiore qualità nelle giocate un ritmo più alto". Anche un giudizio sul girone, alla luce soprattutto della sconfitta del Chelsea a Zagabria: "Mi ha sorpreso. Questo ci deve insegnare che nel calcio non ci sono partite scontate. Significa che la prossima gara contro i croati avrà già un peso importante".