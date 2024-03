Il CorSport scrive: "Oggi la verità su Kjaer. Pronti Tomori e Gabbia"

Sabato scorso, in occasione dell'amichevole tra Danimarca e Svizzera, il capitano danese e centrale del Milan Simon Kjaer è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un sospetto problema muscolare. Dai primi esami svolti in patria sono state escluse lesioni e, anche se in un primo momento era rimasto con la sua nazionale, Kjaer successivamente ha fatto ritorno in anticipo a Milano per evitare complicazioni inutili in occasione della seconda gara amichevole che la Danimarca ha disputato contro le Far Oer. A due giorni da Fiorentina-Milan e con Pioli che oggi avrà tutti a disposizione per la prima volta, si avranno certezze in più sullo stato di salute del centrale.

Questa mattina il Corriere dello Sport ha infatti titolato: "Oggi la verità su Kjaer. Pronti Tomori e Gabbia". Il Milan si allenerà al completo (al netto di Kalulu infortunato) oggi pomeriggio a Milanello e da quel momento si saprà di più su come starà il difensore danese, che si avvia a vivere, verosimilmente, gli ultimi due mesi della sua esperienza in rossonero. Pioli comunque è tranquillo per Firenze con la coppia Gabbia-Tomori assolutamente capace di essere competitiva dal primo minuto per la trasferta in Toscana.