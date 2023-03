Il CorSport scrive: "Serie A, 90 milioni su ogni partita"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere dello Sport questa mattina approfondisce il tema delle scommesse intorno al campionato di calcio di Serie A, tema che costituisce un vero e proprio business. Il titolo recita: "Serie A, 90 milioni su ogni partita". Secondo l'articolo in media per ogni gara del massimo campionato italiano viene investita una somma di circa 89 milioni di euro, cifra riportata da Sportradar nel suo report annuale. La Serie A come campionato sportivo si piazza in top ten: al primo posto c'è la Champions, seguita dalla Premier League e dalla NFL.