Il CorSport si interroga sul 10 del Milan: "Dilemma Leao: dal 1' o dopo?"

Nei videogiochi giocatori del genere vengono definiti "super-sub", e nell'ultimo mese e mezzo di campionato Rafael Leao l'ha ampiamente dimostrato di essere, anche perché subentrando dalla panchina è risultato essere decisivo nella vittoria di Empoli (gol), quella contro il Verona (assist) ed infine proprio nell'ultimo weekend di campionato a Lecce (assist).

A queste si aggiunge anche la finale di Supercoppa di Riyad, dove è riuscito a mettere lo zampino decisivo sulla rimonta rossonera offrendo ad Abraham l'assist del definitivo 3 a 2 del Milan. Insomma, Leao sembra incidere come dovrebbe più da subentrato che da titolare, ed è per questo che Il Corriere dello Sport si interroga in merito al suo impiego titolando: "Dilemma Leao: dal 1' o dopo?".