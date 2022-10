Il CorSport su Juve e Milan in Champions: "Allegri può solo vincere, Pioli in emergenza a Londra"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina dedica spazio in prima pagina anche a Juventus e Milan che stasera scenderanno in campo in Champions League: "Allegri può solo vincere, Pioli in emergenza a Londra". I bianconeri hanno un solo risultato possibile contro il Maccabi per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi, mentre il Diavolo sarà impegnato in casa del Chelsea con diversi assenti.