Il CorSport su Kjaer: "Milan in rosso. Pioli in ansia". Ma sono escluse lesioni

vedi letture

Il Corriere dello Sport questa mattina titola su Simon Kjaer, che nell'amichevole tra Danimarca e Svizzera, sabato, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un sospetto muscolare. Queste le parole del giornale sportivo: "Milan in rosso. Pioli in ansia per Kjaer". In realtà, come viene spiegato e come si sa già da ieri pomeriggio, l'allerta è già rientrata. Il centrale danese ha volto gli esami del caso e sono state escluse lesioni, tanto che Kjaer è rimasto in ritiro con la propria nazionale e sarà necessario capire se sarà disponibile nell'amichevole di domani contro le Far Oer. Chiaro che poi al ritorno a Milanello si capiranno le reali condizioni.

Se c'è una cosa certa, però, è che Stefano Pioli non può permettersi di perdere un altro difensore. Al Bentegodi, nell'ultima gara pre sosta, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con un nuovo forfait di Pierre Kalulu, sfortunatissimo in questa stagione. Il francese ne avrà per poco più di un mese. In tutto questo, pur con un Gabbia in forma, nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, il Milan sarà anche orfano di Tomori che risulta squalificato. Sarà dunque opportuno che tutti i centrali a disposizione di Pioli stiano bene fisicamente e anche abbiano significativi minuti nella gambe.