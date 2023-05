Il CorSport su Leao: "Non molla". Questa mattina il test decisivo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport questa mattina titola così su Rafael Leao che rimane in dubbio per la gara di andata contro l'Inter: "Leao non molla". Come annunciato ieri da Stefano Pioli, nel corso della mattinata il calciatore portoghese scvolgerà dei testi fisici a Milanello per saggiare la sua condizione e per capire se sarà convocabile per la partita di questa sera.