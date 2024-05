Tuttosport scrive: "Amrabat, una voglia del Diavolo"

Anche a centrocampo il Milan cercherà di migliorare la propria rosa nel corso della prossima estate. Alcuni nomi sono già usciti nei giorni scorsi con il profilo di Youssouf Fofana del Monaco che piace ma che potrebbe costare troppo. Un altro profilo è quello del portoghese Renato Veiga, oggi in forza al Basilea. Ma c'è un nome che spesso torna in voga e che il club rossonero in passato aveva anche cercato, quello di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino di proprietà della Fiorentina ma che in questa stagione ha giocato, con poco successo, al Manchester United.

Questa mattina Tuttosport titola con sicurezza: "Amrabat, una voglia del Diavolo. Il Milan ha nel mirino il mediano marocchino". Nel sottotitolo si riassume l'esperienza non idilliaca di questa stagione in Inghilterra: "Il feeling con lo United non è mai sbocciato. Il giocatore tornerà a Firenze e non disferà le valigie". Il suo contratto è in scadenza nel 2025, fattore che potrebbe essere un vantaggio per il Milan. I rossoneri hanno già preso contatti con gli agenti che, tra l'altro, sono nuovi per Amrabat: si tratta dell'agenzia olandese SEG che cura anche la procura di Reijnders. La Fiorentina potrebbe accontentarsi di una cifra attorno ai 15-18 milioni.