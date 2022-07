Il CorSport sul mercato: "Il Diavolo va a prendersi De Ketelaere a Bruges"

MilanNews.it

"Il Diavolo va a prendersi De Ketelaere a Bruges", questo il titolo del Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il quotidiano riprende quella che è la notizia del giorno dalle parti di via Aldo Rossi. Secondo le indiscrezioni Maldini e Massara oggi voleranno a Bruges per convincere il Club Brugge ad accettare l'offerta rossonera che potrebbe arrivare anche a toccare i 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Se non si dovesse chiudere il piano B sarebbe Hakim Ziyech ma il Milan conta di tornare con il sì dei Campioni del Belgio.