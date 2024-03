Il CorSport sul traguardo rossonero: "Cinquemila volte Milan"

vedi letture

La partita di ieri che il Milan ha vinto contro l'Hellas Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi, entrerà a suo modo nella storia rossonera. Non tanto perché consegna tre punti di vantaggio sulla Juventus terza, ma per il traguardo all-time di gol che il club di via Aldo Rossi ha raggiunto grazie al secondo gol, firmato da Christian Pulisic. La rete dell'americano, infatti, è la numero 5000 in Serie A nella storia del Milan. Per questa ragione il Corriere dello Sport questa mattina scrive così: "Cinquemila volte Milan. I rossoneri abbattono il numero dei gol in Serie A".

Un traguardo storico che non è l'unico record raggiunto ieri. Theo Hernandez, per esempio, è diventato il secondo terzino della storia nel Milan per numero di gol segnati: il francese ha agganciato a quota 27 Maldera e ora si trova a -2 reti dal detentore di tutti i tempi, Paolo Maldini. Inoltre ieri è arrivata la quinta vittoria di fila, in tutte le competizioni (Lazio, Slavia, Empoli, Slavia, Verona): un'evenienza che non si verificava in casa rossonera da due anni, nella stagione in cui il Diavolo alzò al cielo il suo diciannovesimo scudetto.