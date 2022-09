Il CorSport sull'infermeria: "Tonali mette nel mirino il Chelsea"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto sugli infortunati e nello specifico su Sandro Tonali che non sarà della partita di questa sera tra Italia e Inghilterra. Il quotidiano titola: "Tonali mette nel mirino il Chelsea". Il numero 8 rossonero dovrebbe aprofittare della presenza della Nazionale a Milano per giocare il match di questa sera, per restarci e tornare a Milanello per capire l'entità dei suoi fastidi fisici. In attesa di ulteriori esami, il discorso è simile a Theo Hernandez: Sandro difficilmente sarà in campo a Empoli al rientro dalla sosta, ma farà di tutto per tornare a disposizione nella trasferta di Londra contro il Chelsea.