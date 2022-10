Il CorSport titola così: "Non può essere il vero Diavolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport propone un articolo di commento a firma Jacobelli che sottolinea la prestazione negativa a Londra con il Chelsea, dal titolo: "Non può essere il vero Diavolo". Da una parte un Chelsea tirato a lucido che ha giocato la miglior gara della stagione, dall'altra un Milan sottotono e appesantito dalle assenze che ha giocato una delle partite più negative della gestione di Stefano Pioli. Le assenze più pesanti sono state quelle sulle fasce, del capitano Calabria e di Theo Hernandez: al loro posto un Ballo-Tourè in difficolta e un Dest impalpabile. Un Milan sottotono che non può essere il vero Milan: per dimostrarlo, sabato a San Siro arriva la Juventus.