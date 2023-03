Il CorSport titola così: "Pioli avvisa Spalletti: «Nessuno è imbattibile»"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato le parole di Stefano Pioli che ieri è stato ospite all'evento di presentazione del torneo giovanile "Amico di bambini", seguito in diretta da MilanNews.it (QUI tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero). Il titolo recita: "Pioli avvisa Spalletti: «Nessuno è imbattibile»". Tra i tanti temi toccati non poteva non esserci il triplo incontro con il Napoli, specialmente con un focus sulla Champions League. "Nessuna squadra è imbattibile, quindi ci crediamo, anche se avrei preferito non incontrare in Champions un’altra italiana. Rivincere il campionato è difficile per tutti, in Europa di solito non succede.