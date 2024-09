Il CorSport titola: "Fonseca flop. Incubo Milan". E tifosi invocano Allegri...

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Fonseca flop. Incubo Milan". Due punti raccolti nelle prime tre giornate di campionato è la peggior partenza del Diavolo nelle ultimi 13 anni. Nessuno si aspettava un avvio di stagione con così tante difficoltà, soprattutto dopo il buon pre-campionato giocato dal Milan.

Sul banco degli imputati è finito ovviamente Paulo Fonseca che è già stato scaricato da diversi tifosi milanisti che invocano il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Per ora la posizione del portoghese non è in pericolo, ma è chiaro che serve dare una svolta immediata alla ripresa dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.