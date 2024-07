Il CorSport titola: "Il Milan insiste per i gol di Fullkrug"

Dopo Alvaro Morata, il Milan e Ibrahimovic vogliono portare altri rinforzi alla corte di Paulo Fonseca. E non è da escludere che un nuovo innesto non possa arrivare in attacco, per rimpolpare il reparto insieme al centravanti della Spagna e con Jovic o Camarda. In questo senso nell'ultima settimana si è parlato moltissimo di Niclas Fulkrug, 31enne reduce dalla sua prima - ottima - stagione al Borussia Dortmund, e di Tammy Abraham, più giovane ma con il fisico di cristallo.

Oggi il Corriere dello Sport si concentra maggiormente sul centravanti tedesco e titola: "Il Milan insiste per i gol di Fullkrug. I dirigenti rossoneri dopo il Campione d'Europa Morata preparano altri colpi ad effetto". Nel sottotitolo si specifica la situazione legata all'attaccante teutonico: "Il Borussia Dortmund chiede 15 milioni, lui con l'arrivo di Sahin ha maturato l'idea di andare via". Soprattutto, però, è l'arrivo di Serhou Guirassy che gli preclude lo spazio che avrebbe voluto".