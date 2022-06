Il CorSport titola: "Italia, l'esempio di Tonali: 'Noi giovani, già pronti'"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorno di Nations League per la Nazionale Italiana che a Wolverhampton sfiderà l'Inghilterra nel remake della finale dell'Europeo di quasi un anno fa. Il Corriere dello Sport dedica uno spazio alle parole di Sandro Tonali, protagonista nella conferenza stampa del prepartita, e titola: "Italia, l'esempio di Tonali: 'Noi giovani, già pronti'". Il centrocampista Campione d'Italia ha sottolineato come i giovani italiani siano pronti e vogliono prendersi questa opportunità di riportare, tassello dopo tassello l'Italia nell'elite del calcio mondiale. La crescita di Sandro è passata anche dal Milan: "Giocare da titolare al Milan e ad un livello più alto della stagione precedente, mi ha aiutato molto in chiave azzurra. L’idea è proseguire così in Nazionale e nel club. Stessa importanza, non ci sono differenze".