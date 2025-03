Il CorSport titola: "Mike, accordo fatto. Ma il Milan aspetta"

"Mike, accordo fatto. Ma il Milan aspetta": titola così questa mattina il Corriere dello Sport in merito al rinnovo del contratto di Mike Maignan che è in scadenza nel 2026. Il portiere francese ha raggiunto un accordo verbale per il prolungamento e l'aumento dell'ingaggio. Di fatto manca solo la firma, che però per il momento non arriva per diversi motivi: prima di tutto il club rossonero sta riflettendo sulle prestazioni del giocatore francese che quest'anno non è più un fattore come in passato. Il suo rinnovo dovrà poi passare al vaglio anche del nuovo direttore sportivo che verrà nominato nelle prossime settimane.

Dunque il rinnovo di Maignan è praticamente fatto, ma ci sono alcuni aspetti che il club sta valutando e per questo motivo non è ancora arrivata l’ufficialità come è successo invece nei giorni scorsi per il prolungamento di Tijjani Reijnders fino al 2030. Oltre al francese, è vicino poi il rinnovo anche di Christian Pulisic, decisivo con una doppietta nell'ultima vittoria contro il Lecce. Resta invece in stand-by la trattativa per prolungare Theo Hernandez, il quale sta vivendo anche lui una stagione al di sotto delle aspettative come Maignan.