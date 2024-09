Il CorSport titola: "Milan-Maignan: il 2028 è più vicino"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Milan-Maignan: il 2028 è più vicino". Come anticipato ieri da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), Mike Maignan è sempre più vicino al rinnovo con il club di via Aldo Rossi fino al 2028. Gli ultimi contatti tra le parti sono stati molto positivi e l’annuncio del prolungamento del portiere francese è atteso a breve.

Maignan avrà un importante aumento d'ingaggio: dagli attuali 2,8 milioni di euro, l'ex Lille passerà a guadagnare cinque milioni a stagione più bonus. Un premio importante e meritato per uno dei leader indiscussi dello spogliatoio milanista che il Milan ha voluto fortemente blindare.