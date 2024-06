Il CorSport titola: "Nodo rinnovi per Hernandez e Maignan"

vedi letture

Nella conferenza stampa di giovedì, Zlatan Ibrahimovic ha usato espressioni forti per descrivere il futuro di Mike Maignan e Theo Hernandez con la maglia del Milan: "Maignan, Theo e Leao restano. Rinnovi? Nelle situazioni di Mike e Theo, tutto è possibile. Se uno mi viene a dire 'non voglio star' è un problema. Loro due però sono molto contenti, devono continuare a fare la storia del Milan". Parole molto importanti che hanno in parte tranquillizzato i tifosi. Dall'altra parte i contratti dei due francesi rimangono in scadenza nel 2026 e il rinnovo va trovato il prima possibile.

Ed è per questo che stamattina il Corriere dello Sport ha titolato così: "Nodo rinnovi per Hernandez e Maignan". Nonostante le parole di Ibra, resta il dubbio sui loro rinnovi. Il club rossonero sa dell'importanza che i due calciatori hanno a livello tecnico e non solo nei rispettivi ruoli e logicamente non vorrebbero farseli scappare. Per questo, secondo quanto viene riferito, la dirigenza rossonera sarebbe disposta a fare un'eccezione alzando la proposta salariale per i due calciatori. Mike e Theo potrebbero arrivare ai livelli di Leao, pagato 7 milioni dal Milan.