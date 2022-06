Il CorSport titola sul Milan: "Maldini e Massara rinnovi in vista"

MilanNews.it

Dovrebbe giungere al capolinea nel giro di pcohe ore la telenovela dei rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara, esponenti dell'area tecnica del Milan Campione d'Italia. Come titola questa mattina il Corriere dello Sport: "Maldini e Massara, rinnovi in vista". Secondo il quotidiano non sarà Gerry Cardinale a occuparsi in prima persona dei prolungamenti dei due dirigenti: da una parte perchè non tornerà dall'America nel prossimo futuro, dall'altra perché in attesa del closing la gestione dei contratti rimane in mano alla proprietà uscente. Ad ogni modo il numero uno di RedBird ha logicamente voce in capitolo e vuole andare avanti con Maldini, dopo un incontro lungo e proficuo avuto il giorno prima della firma del signing. In questa settimana si chiuderanno dunque i contratti dei due vertici dirigenziali rossoneri a cui mancano solo alcuni dettagli da sistemare. Poi il mercato entrerà nel vivo.