Il CorSport titola: "Theo gela Ibra e il Milan"

"Theo gela Ibra e il Milan": titola così stamattina in prima pagina il Corriere dello Sport in merito alle dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa dal ritiro della Francia da Theo Hernandez che hanno messo parecchi dubbi sulla sua permanenza in rossonero. "Sono concentrato sull'Europeo. Se resterò o meno al Milan lo vedremo più avanti" le sue parole che arrivano pochi giorni dopo quelle di Zlatan Ibrahimovic che aveva blindato lui, Maignan e Leao.

Con queste dichiarazioni, Theo lascia in sospeso il suo futuro. Il Milan, da parte sua, non ha nessuna intenzione di cederlo, anzi punta a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2026. E comunque per dare eventualmente il via libera alla partenza del terzino francese servirà un'offerta davvero irrinunciabile, un po' come quella arrivata un anno fa dal Newcastle per Sandro Tonali.