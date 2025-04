Il futuro di Conceiçao. Il CorSport: "Il tecnico del Milan non dà certezza sulla permanenza"

Per una stagione che sta finendo un nuovo Milan sta nascendo. Tante cose cambieranno da qui al prossimo campionato, a partire dall'allenatore, che con ogni probabilità non sarà Sergio Conceiçao. Ovviamente tante cose potrebbero cambiare, anche perché non è da escludere che in caso di vittoria della Coppia Italia non si decida di continuare insieme, ma nel corso della conferenza stampa post partita di Venezia-Milan il portoghese è stato chiaro in merito al suo futuro.

Ad affrontare questo discorso questa mattina anche i colleghi del Corriere dello Sport, che titolando "Il tecnico del Milan non dà certezza sulla permanenza" si sono rifatti alla risposta che Conceiçao ha dato parlando di un'ipotetica decisione sul suo futuro ("Lo dirò tra un mese").