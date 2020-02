Il Giornale: "Chiamatelo Derbyvic: talismano Handa e Ibra mago delle prime"

Questo il titolo scelto da Il Giornale in vista di Inter-Milan di domenica sera: "Chiamatelo Derbyvic: talismano Handa e Ibra mago delle prime". Il portiere nerazzurro, che non ha mai saltato un minuto nel derby, stringerà i denti per essere in campo, mentre l'attaccante svedese punta confermare la tradizione favorevole che lo vede sempre a segno e decisivo alla prima nelle stracittadine.