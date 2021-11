Il Giornale in apertura: "L'autogol di DAZN manda il calcio nel pallone"

"L'autogol di DAZN manda il calcio nel pallone" scrive Il Giornale in prima pagina quest'oggi. Nel pezzo, a firma di Tony Damascelli, si parla di una delle notizie della giornata di ieri che ha scatenato gli utenti sui social. DAZN ha deciso di dire no al cuncurrency, ovvero la possibilità del 'doppio abbonamento': l'emittente starebbe per annullare la possibilità di vedere le partite in doppia utenza, ovvero la possibilità, per due utenti, di guardare una gara o comunque un evento sull'app DAZN, contemporaneamente.