"15 milioni di buoni motivi per restare in Europa League". Lo scrive il quotidiano Il Giornale parlando del Milan e del playoff in programma questa sera in Portogallo. La trasferta - si legge - rappresenta più una trappola che un’opportunità: ci sono innanzitutto i 15 milioni garantiti dal passaggio del turno a cui badare. Ma anche un’immagine che non può essere annacquata.