Il Giornale - Milan, Gazidis non ha gradito l’ultima sortita di Rangnick. Il tedesco si è poi scusato

Secondo quanto riferisce Il Giornale, Ivan Gazidis, ad milanista, non ha gradito l’ultima sortita di Ralf Rangnick, che poi ha scatenato la reazione di Paolo Maldini, attuale dt rossonero. Il dirigente sudafricano ha chiamato anche l'agente del tedesco, il quale ha provato a scusarsi per provare a mettere fine a tutta questa vicenda: "Ero in auto, stavo partecipando a un evento di beneficienza, mi hanno fatto una domanda".