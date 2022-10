Il Giornale recita: "Skriniar e Leao, stelle da blindare in fretta"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan e Inter giocheranno la stessa partita nella stessa settimana, ma non uno contro l'altro. Come riporta Il Giornale sia rossoneri che nerazzurri sono alle prese con le spinose situazioni contrattuali di due di giocatori migliori delle rispettive rose. Il titolo recita: "Skriniar e Leao, stelle da blindare in fretta". Entrambi i club hanno in programma un summit nella prossima settimana con i rappresentanti dei giocatori e hanno l'obiettivo di raggiungere un accordo prima del Mondiale e, dunque, prima del mese di gennaio. Nel caso specifico di Rafa Leao, ultimo Mvp della Serie A, i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 5/5.5 milioni di euro, per rendere il portoghese il calciatore più pagato dell'intera rosa. La situazione è complicata sia per la doppia procura a cui il calciatore fa riferimento, sia per la questione multa da pagare allo Sporting che il Milan potrebbe offrirsi di pagare al posto del 17.