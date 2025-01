Il Giornale scrive: "Il Milan ha fatto pace. Era una squadra divisa in fazioni"

Questa mattina, con la mente un po' più fredda, si cerca di analizzare quelli che sono stati gli ultimi sette giorni del Milan. Una settimana in cui i rossoneri hanno cambiato allenatore, sono partiti per Riyad in Arabia Saudita, hanno battuto in rimonta nell'arco di tre giorni sia la Juventus che l'Inter e in definitiva hanno alzato la Supercoppa Italiana al cielo. In tutto questo il lavoro di Sergio Conceicao, nuovo tecnico, sembra aver ridato linfa vitale alla squadra rossonera, soprattutto dal punto di vista mentale.

In questo senso Il Giornale questa mattina prova a dare la sua lettura del momento rossonero. Il titolo recita così: "Il Milan ha fatto pace". Nell'occhiello si legge questo: "Era una squadra divisa in fazioni. Conceicao l'ha unita... in aereo". Secondo Franco Ordine, autore del pezzo, la rosa era divisa tra i nuovi del mercato e la vecchia guardia fedele a Stefano Pioli. In questo contesto il portoghese ha svolto un ruolo di "federatore". Nel sottotitolo poi si legge: "L'impresa non è solo l'ottava Supercoppa, il vero miracolo è aver fatto collaborare i reduci di Pioli, come Leao e Theo, e i nuovi".