Il Giornale scrive: "La rivoluzione di Fonseca: spazio ai baby"

Deve essere una serata di festa quella di stasera per il Milan: i rossoneri a margine della partita contro il Genoa, valida per il 16° turno di campionato e che si disputerà alle 20.45 a San Siro, festeggeranno il 125° anniversario del club con eventi, show e momenti speciali dedicati alla ricorrenza. La speranza è che il clima un po' pesante che si è venuto a creare negli ultimi giorni a Milanello - con le parole dure di Fonseca contro l'atteggiamento dei suoi giocatori - non rovini quello di una festa così importante.

Dal canto suo, Paulo Fonseca non teme il momento e va dritto per la sua strada, mandando in campo dall'inizio - con ogni probabilità - alcuni giovani di Milan Futuro. Da questo punto di vista Il Giornale scrive così stamattina: "La rivoluzione di Fonseca: spazio ai baby Jimenez e Liberali". Alex Jimenex, terzino spagnolo, prenderà il posto di Theo Hernandez che non sta soddisfacendo il tecnico; Mattia Liberali si inserirà nella posizione di trequartista dove oggi, a causa degli infortuni, c'è grande bisogno.