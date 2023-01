Il Giornale: "Se la crisi delle milanesi adesso sembra un male... Capitale"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Giornale di oggi prende in esame il momento non facile che stanno vivendo sia Milan che Inter in questo inizio di 2023. Il titolo del quotidiano generalista dice: "Se la crisi delle milanesi adesso sembra un male... Capitale". Al giro di boa infatti le due squadre di Milano, che negli ultimi anni hanno dominato in generale e anche nei confronti delle due squadre capitoline, quest'anno si sono dimostrate in difficolta: la Lazio ha battuto nettamente sia Milan che Inter, la Roma ha sbancato San Siro contro i nerazzurri e pareggiato all'ultimo respiro con i rossoneri. Adesso la lotta per la Champions si fa accesa e le due ultime squadre che hanno vinto lo scudetto non devono più guardare quanto distacco ci sia dal Napoli ma concentrarsi alle proprie spalle dove giallorossi e biancocelesti arrivano di rincorsa. A loro va unita l'Atalanta che sembra aver ritrovato la propria identità: 5 squadre in tre punti per tre posti Champions. Posti che le milanesi non possono farsi sfuggire.