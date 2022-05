Il Giornale sulla cessione: "Milan, pure Investcorp agita lo sprint finale"

MilanNews.it

Nonostante la testa dei rossoneri sia totalmente proiettata sul campo e sugli ultimi - decisivi - 180 minuti, la questione legata alla cessione del club tiene inevitabilmente banco. Anche Il Giornale si concentra sulle trattative tra il fondo del Bahrain ed Elliott e titola: "Milan, pure Investcorp agita lo sprint finale". Infatti, in un clima già comunque caldo e concentrato come quello di questi giorni in preparazione della sfida contro l'Atalanta, il fondo arabo avrebbe lanciato un ultimatum al Milan sulla cessione del club. Elliott viene accusato di giocare al rialzo anche se il fondo proprietario del Milan non ha mai dichiarato nulla e non è certo andato a cercarsi compratori: il tutto sembra più una mossa mediatica. L'importante è mantenere la squadra al di fuori di queste chiacchiere, soprattutto a Milanello dove si continua a lavorare con concentrazione ma anche serenità.