Il Giornale titola: "Il Diavolo veste RedBird per 1.8 miliardi di ragioni"

Anche il Giornale ritaglia uno spazio per la notizia secondo cui RedBird avrebbe superato Investcorp nella corsa all'acquisizione del Milan. Il titolo recita: "Il Diavolo veste RedBird per 1.8 miliardi di ragioni". Sì, perché se l'offerta messa sul piatto è di 1.3 miliardi, vi sono da considerare 500 milioni di earn-out, legati principalmente alla costruzione del nuovo stadio, che farebbero poi salire la cifra a 1.8. Elliott dovrebbe rimanere in società con una quota di minoranza ma non con un finanziamento come invece si credeva ieri. Allo stesso tempo si fa verso la conferma della squadra dirigenziale: Maldini, Massara e Moncada, oltre che Gazidis il cui discorso rinnovo verrà affrontato a novembre quando gli scadrà il contratto.