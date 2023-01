Il Giornale titola: "Il Milan è senza difesa. Il triste inverno di Pioli"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Giornale oggi in edicola dedica un pezzo al momento negativo del Milan e in particolare a quello della sua difesa che sta soffrendo non poco, soprattutto alla solidità mostrata l'anno scorso. Il titolo recita: "Il Milan è senza difesa. Il triste inverno di Pioli. E Maldini va dal figlio...". I rossoneri hanno subito 9 gol nelle prime 5 gare del 2023, senza mai riuscire a tenere la porta inviolata: impensabile e inaccettabile. Il pezzo sottolinea come anche nel 2021 e nel 2022 ci fu un periodo di difficoltà nel mese di gennaio: Pioli si augura di ripartire come fatto in entrambe le scorse stagioni. Intanto Paolo Maldini ieri era al Gewiss Stadium per la gara tra Atalanta e Spezia di Coppa Italia, dove giocava anche suo figlio Daniel.