Il Giornale titola: "Milan oltre la spina Usa. Pericoloso ritardo tra colpi e futuro di Leao"

Nell'edizione oggi in edicola Il Giornale riporta un lungo approfondimento sul Milan e sui suoi colpi. Il titolo del focus recita: "Milan oltre la spina Usa. C'è un pericoloso ritardo tra colpi e futuro di Leao". In primo luogo è notizia di ieri che Blue Skye, azionista del Milan di Elliott che aveva contestato la vendita a Cardinale, ha ricevuto la possibilità di visionare i documenti da un giudice di New Yori: Elliott si è detto tranquillo definendo l'azione "frivola e vessatoria". Sul capitolo mercato, ancora non è scattata la scintilla: con Romagnoli e Kessie partiti, Sanches quasi sfumato, il Milan deve chiudere al più presto per qualche profilo come De Ketelaere. Sotto la lente di ingrandimento anche il rinnovo di Rafael Leao: il Milan parte da 5 milioni, Mendes ne chiede 7. Inoltre il portoghese vorrebbe liberarsi della clausola da 150 milioni, ritenuta troppo alta.