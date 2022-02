Il mercato del Milan in attacco, Tuttosport: "Tutto ruota intorno al futuro di Ibra"

L'edizione odierna di Tuttosport parla questa mattina anche dei possibili movimenti di mercato in attacco del Milan in vista della prossima stagione. Questo è il titolo del quotidiano torinese: "Tutto ruota intorno al futuro di Ibra". In via Aldo Rossi devono ancora decidere se rinnovare o meno il contratto dello svedese. I nomi che piacciono di più al Diavolo per l'attacco del futuro sono Jonathan David del Lille e Alexander Isak della Real Sociedad, mentre resta viva anche la pista low-cost che porta ad Andrea Belotti, il quale potrebbe arrivare a zero visto che è in scadenza con il Torino. Per rinforzare il suo attacco, il Milan tiene d'occhio anche Noa Lang, jolly offensivo del Bruges.