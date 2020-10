Il Messaggero: "Serie A, focolai Nazionali"

"Serie A, focolai Nazionali", titola il quotidiano Il Messaggero in apertura di sezione sportiva. Il problema diventa ogni giorno più grande, inutile negarlo. Il caso dell'Under21 è emblematico. Oggi i ragazzi di Nicolato non scenderanno in campo a Pisa contro l'Irlanda per le qualificazioni all'Europeo di categoria a causa dei troppi positivi. Al loro posto ci sarà l'Under20 di Alberto Bollini (già allertata nei giorni scorsi e sottoposta a due tamponi entrambi negativi) a cui si aggregheranno (come richiesta della Figc alla Uefa) Cutrone, Ricci, Sottil e Tonali, attualmente a Tirrenia con l'Under 21, che hanno contratto il virus e sono guariti. Quello che è successo agli Azzurrini rischia di ripetersi tra qualche giorno anche in campionato.