Il Messaggero titola così: "Il Milan affonda per Ziyech"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Hakim Ziyech è tra i nomi più in voga del momento per il mercato rossonero e resta viva la pista che porta al suo ingaggio. Su Il Messaggero di questa mattina si legge: "Il Milan affonda per Ziyech". Il marocchino è in uscita dal Chelsea con cui i rossoneri hanno contatti costanti. Da capire soprattutto, in caso di prestito, come gestire l'ingaggio elevato del calciatore, che tocca quota 6 milioni di euro.