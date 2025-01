Il Milan batte anche il Girona. Tuttosport: "Nel G8 con Leao"

Nella serata di San Siro un Milan fortemente rimaneggiato, complici le diverse assenze, è riuscito a battere anche il Girona conquistando la quinta vittoria consecutiva in questa Champions League. I 3 punti contro i catalani, importanti e per nulla scontati, hanno permesso al Diavolo di salire a quota 15 punti nella classifica generale, che al momento significano sesto posto in classifica, e dunque ottavi di finale diretti.

Da capire se la formazione di Sergio Conceiçao riuscirà a mantenere questa posizione anche dopo l'ultima giornata contro la Dinamo Zagabria, ma nel frattempo ci si gode la posizione e si inizia subito a preparare la sfida di domenica contro il Parma. Nel frattempo, tornando alla partita di ieri, Tuttosport ha titolato "Nel G8 con Leao", protagonista di una prestazione superlativa, da vero numero 10, anche perché il gol decisivo (36') porta appunto la sua firma.