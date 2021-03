Il Milan chiama l'Algeria. CorSport: "Bennacer da preservare"

A Firenze il Milan ha finalmente potuto riabbracciare il faro del suo centrocampo, Ismael Bennacer. L'augurio dei rossoneri è che il ritorno in campo segni l'inizio di un nuovo campionato per l'ex Empoli. Il classe '97 ha risposto alla chiamata della sua Nazionale, ma Pioli si è premurato di stabilire un programma insieme ai preparatori dell'Algeria, con la promessa di fargli disputare soltanto una partita in questa sosta. A riportarlo è il Corriere dello Sport.