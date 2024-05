Il Milan guarda sempre in Francia, il CorSport: "Punta Tiago Santos"

Il Milan e la Francia hanno sviluppato un rapporto molto particolare negli ultimi anni. Facile pensare all'apporto dato da tre leader tecnici e non solo come Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. In generale i rossoneri hanno pescato moltissimo nel campionato francese: si possono citare altri tre calciatori come Kalulu, Adli e Ballo-Tourè. Addirittura il prossimo allenatore rossonero, Paulo Fonseca, che è ancora da ufficializzare, arriverà a Milanello dopo due stagioni in Ligue 1 alla guida del Lille. E le spese potrebbero non essere finite.

Questa mattina il Corriere dello Sport infatti titola così: "Milan alla francese punta Tiago Santos". Si tratta del terzino destro portoghese proprio del Lille di Fonseca (QUI il nostro focus). Nel sottotitolo il CorSport scrive: "E' un fedelissimo di Fonseca, ha blindato il Lille. Il neo tecnico vorrebbe ricostruire la difesa con lui". In lista ci sono anche altri obiettivi francesi dal campionato francese: "Nel mirino c'è pure Brassier del Brest". In attacco si punta, oltre a Zirkzee, a un attaccante nato in Francia e che ha giocato in Ligue 1: Serhou Guirassy.