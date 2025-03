Il Milan precisa: "La società MI-Stadio non si occupa del progetto del nuovo stadio. Cocirio ha interrotto ogni suo rapporto con Elliott prima di entrare nel club rossonero"

Il Milan, attraverso una lettera pubblicata da Repubblica in edicola questa mattina, ha voluto fare delle precisazioni in merito al rapporto tra Elliott, RedBird e il club di via Aldo Rossi:

"In merito ai rapporti tra Elliott, RedBird e il Milan, AC Milan precisa che:

- la proprietà RedBird Capital ha ridotto la quota capitale del prestito da Elliott a €489 milioni, confermando la posizione di Elliott come puro finanziatore, con la sua presenza in CdA limitata a 2 suoi rappresentanti su 12.

- la società MI-Stadio si limita a gestire l’operatività del Meazza nella situazione attuale e non si occupa del progetto nuovo stadio, portato avanti congiuntamente dalle società AC Milan e FC Internazionale Milano. Il CdA di Mi-Stadio è attualmente composto da 3 membri: Francesco Ferrini, indipendente, presidente; Massimiliano Catanese, Co-AD, in quota Inter; Stefano Cocirio, Co-AD, in quota AC Milan. Prima di entrare in AC Milan, dove è Chief Financial Officer, Stefano Cocirio ha interrotto definitivamente ogni suo rapporto con Elliott dopo avervi lavorato per più di 7 anni".