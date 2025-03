Il Milan può sperare nella rimonta Champions. La Gazzetta: "Conceiçao sa come si fa"

Le ultime due vittorie in campionato, entrambe in rimonta, potrebbero dare al Milan la carica giusta per questo finale di stagione. Da che era nono a -11 punti dal quarto posto, la formazione rossonera ha rimasto invariata la sua posizione in classifica, ma tra Lecce e Como ha mangiato 5 punti alle avversarie portandosi addirittura a -6. La Champions League resta dunque un obiettivo concreto, a patto che però si cominci a fare seriamente dalle parti di Milanello.

C'è bisogno di trovare continuità per alimentare i sogni di una rimonta che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. E su questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Conceiçao sa come si fa", in quanto nei suoi anni di Porto ha sempre ottenuto almeno 22 dei 27 punti disponibili nelle ultime 9 giornate di campionato, migliorando sempre la sua posizione in classifica, mai peggiorandola. Se poi il Milan riuscisse a fare bottino pieno, la Champions League potrebbe non essere più un sogno, ma un obiettivo concreto.