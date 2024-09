Il Milan sfida il Venezia domani a San Siro. Il CorSera: "Occhi puntati su Abraham"

Il Milan oramai si è messo nella condizione di non poter più sbagliare dopo i soli due punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato. Domani sera a San Siro sarà ospitato il Venezia ultimo in classifica, compagine contro la squadra la formazione di Paulo Fonseca ha l'obbligo di vincere, ma anche di convincere, tifosi e Gerry Cardinale, che sarà presente in tribuna così come lo è stato a Roma in occasione della trasferta contro la Lazio.

Con Morata ancora sulla via del recupero dopo l'infortunio muscolare che l'ha tenuto fuori praticamente un mese, scrive Il Corriere della Sera questa mattina in edicola, tutti gli occhi sono puntati su Abraham dopo l'ottimo impatto avuto nel giorno dell'esordio proprio contro i biancocelesti (suo è l'assist per il gol dle pareggio di Leao).